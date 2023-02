Mussolini: "La Russa ha busto del Duce? Sua libertà, a casa mia è pieno"

"E' una sua, giustamente, libertà. Se venite a casa mia è pieno. Quello è mio nonno. E quindi ci mancherebbe altro. Io credo che se noi andiamo avanti con questo seminare anche un po', non dico odio, speriamo che non sia così, ma zizzania tra le varie differenze non arriviamo da nessuna parte". Queste le parole di Alessandra Mussolini, europarlamentare di Forza Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sul busto del Duce del presidente del Senato Ignazio La Russa.