Nasce a Cinisello Balsamo il primo murale “mangia smog”. Realizzato dagli studenti, e’ un’opera capace di neutralizzare l’inquinamento prodotto dalla circolazione di 2.200 auto in un anno.

Il murale è il risultato del concorso dedicato alla sostenibilità ambientale lanciato da ENGIE insieme al Comune di Cinisello Balsamo.

Cinisello Balsamo, 4 giugno 2021 - 5 scuole, 19 classi, 300 studenti, oltre 90 disegni, 9000 like e 200 condivisioni. Questi sono i numeri straordinari della partecipazione al Concorso “LASCIA UN SEGNO: un murale antismog per la tua città”, lanciato da ENGIE e dal Comune di Cinisello Balsamo lo scorso Marzo. Il concorso ha coinvolto gli studenti delle scuole nella realizzazione di un disegno sul tema della sostenibilità e della difesa dell’ambiente nella loro città.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la classe 1E dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi - Scuola Secondaria di I Grado Marconi, coordinata dalla professoressa Ermelinda Iervolino. “Il nostro viaggio inizia in una “città” dalla quale tutti vorrebbero scappare - recita la motivazione con la quale gli studenti hanno voluto accompagnare la realizzazione del progetto vincitore - una città inquinata, piena di rifiuti, senza attenzione verso la natura. La cicogna, simbolo di amore e di vita, aiuterà a ripulire la nostra città dai rifiuti e dall’inquinamento, insegnandoci le tecniche dello smaltimento e del riciclo, l’utilizzo di fonti di energia alternative e il rispetto della natura”.

Il disegno vincitore è stato designato da una giuria di qualità, composta da esponenti del Comune, dallo street artist che ha seguito i ragazzi nella realizzazione dell’opera, da esperti di sostenibilità ambientale e da rappresentanti di ENGIE Italia. I cittadini di Cinisello Balsamo hanno potuto votare il loro disegno preferito attraverso la pagina Facebook dell’Amministrazione, il quale ha ricevuto una menzione speciale.

Il murale anti-smog è unico nel suo genere, in quanto realizzata interamente da studenti, coordinati dallo street artist Giovanni Mulè, i quali sono stati coinvolti in un concorso didattico, svoltosi in digitale e che ha visto una grande partecipazione sui social.

Il murale è stato realizzato con una pittura completamente naturale, Airlite, che utilizza la luce del sole per ridurre notevolmente la presenza degli ossidi di azoto nell’aria ed eliminare qualsiasi traccia di batteri nocivi. Un purificatore d’aria che si attiva sottoponendo la superficie all’azione di una fonte luminosa. L’opera permette di neutralizzare l’inquinamento prodotto dalla circolazione di 2.200 auto in un anno.

Il disegno, inaugurato alla presenza del Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, del Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Giuseppe Berlino, dell’Assessore all’istruzione Maria Gabriella Fumagalli e di Matthieu Bonvoisin, Direttore District Heating & Power di ENGIE Italia, è stato realizzata in via Beato Carino a Cinisello, in prossimità della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Morandi” appartenente all’Istituto Comprensivo di Piazza Costa di Cinisello Balsamo.

La classe vincitrice ha ricevuto un premio finalizzato alle attività didattiche del valore di € 1.500.

“Siamo orgogliosi di questo progetto che ha riscosso tanto successo tra gli studenti e tra i cittadini che numerosissimi hanno votato i disegni partecipanti pubblicati sulla nostra pagina Facebook. – ha dichiarato il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi - Il tema della sostenibilità è quanto mai attuale, ancor più in questa fase di ripresa dalla pandemia. Ora guardiamo avanti e siamo pronti allo step successivo: ospitare questo murale antismog che sarà un simbolo dell'impegno della nostra città per l'ambiente”.

“Abbiamo chiesto ai ragazzi di immaginare il futuro delle nostre città con un disegno che rappresentasse le loro speranze, le loro aspirazioni. E la risposta è stata straordinaria – dichiara Matthieu Bonvoisin, Direttore District Heating & Power di ENGIE Italia - I lavori ideati non rappresentano soltanto l’immaginazione dei giovani, ma sono una proposta ingegnosa e innovativa ai problemi di inquinamento e degrado che affliggono i nostri centri urbani. Il progetto vincitore immagina una macchina in grado di assorbire i rifiuti al fine di produrre aria pulita, rappresentata come un arcobaleno. Un “sogno” di energia pulita che anche noi, nel nostro impegno quotidiano, tramutiamo in realtà – continua Matthieu Bonvoisin – La nostra rete di teleriscaldamento cittadino fornisce calore a oltre 150 condomini e garantisce una riduzione di oltre il 30% delle emissioni inquinanti. Negli ultimi due anni, nonostante la situazione Covid, abbiamo fortemente ammodernato la rete di Cinisello per renderlo ancora più sicura e pulita dividendo per quattro le emissioni. Questo, insieme agli ulteriori progetti avviati sul territorio per estendere il servizio a tutte le utenze comunali (collegheremo le prime scuole per meta ottobre), rappresentano il nostro impegno costante per dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini e ai sogni di un futuro migliore dei nostri giovani”.

“Grazie al concorso abbiamo coinvolto, con un grande successo in termini di partecipazione, scuole e studenti della nostra città – dichiara l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Politiche educative, Maria Gabriella Fumagalli -. Il progetto ha una valenza educativa ma anche di sensibilizzazione ai temi green e all’arte, la streetart in particolare, che tanto piace ai giovani. Grazie a questa iniziativa di ENGIE, nelle scuole di Cinisello Balsamo si è avuta la possibilità di responsabilizzare i ragazzi ad una attenzione maggiore sulle questioni ambientali, coinvolgendoli e facendoli sentire protagonisti di un grande messaggio di cui, attraverso questo murale, rimarrà testimonianza indelebile in città”.

ENGIE

Il nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Insieme ai nostri 170.000 dipendenti, ai nostri clienti, partner e stakeholder, ci impegniamo ad accelerare la transizione verso un mondo a emissioni zero, attraverso un consumo energetico ridotto e soluzioni più rispettose dell'ambiente. Ispirati dal nostro obiettivo ("raison d’être"), conciliamo le prestazioni economiche con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, basandoci sulle nostre attività chiave (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Fatturato 2020: 55,8 miliardi di euro. Il Gruppo è quotato alle borse di Parigi e Bruxelles (ENGI) ed è rappresentato nei principali indici finanziari (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e indici non finanziari (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG e Stoxx Global 1800 ESG).

ENGIE ITALIA

In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, a tutti i segmenti di mercato, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria. Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella pubblica illuminazione.