Nasce a Roma la nuova clinica dentale all’avanguardia “White Rome”

Il progetto include una struttura innovativa per la cura del sorriso dotata delle migliori tecnologie, ma anche un centro studi di alta formazione e un centro convegni

Roma, 24 gennaio 2022–Apre il 10 gennaio nel prestigioso quartiere romano Prati, in via Orazio 10, “White Rome”, il nuovo progetto ideato dal Dottor Emanuele Puzzilli, noto come “il dentista delle star” in quanto annovera tra i propri pazienti molti personaggi famosi, e dal Dottor Vittorio Giannelli. Soci nel lavoro e amici di lunga data nella vita, la clinica è la naturale evoluzione della carriera di ognuno dei due, che trova la massima espressione nel gioco di squadra.

Una struttura innovativa e all’avanguardia dedicata alla cura del sorriso, che racchiuderà al suo interno anche un centro convegni e un centro studi di alta formazione. Gli spazi medici sono equipaggiati con le migliori tecnologie del settore e il personale ha uno standing professionale estremamente elevato.

La mission di White Rome è rimettere al centro le persone, invitandole a riscoprire il piacere del lusso, inteso non come ostentazione ma come sana scelta di prendersi cura pienamente di sé. Concepita per rappresentare l’eccellenza dell’odontoiatria, White Rome offre ai suoi pazienti servizi medici realizzati con tecniche sempre aggiornate e tecnologie avveniristiche. In questo modo, sottoporsi a una cura odontoiatrica o di estetica dentale diventa una vera e propria esperienza, attraverso la quale rigenerarsi, per offrire a sé stessi e agli altri la propria versione migliore.

All’interno di White Rome il Dottor Puzzilli si occupa direttamente della progettazione di tutti gli interventi e i percorsi di cura attraverso l’applicazione del suo personale metodo, sviluppato in anni di esperienza, che mira a conservare e valorizzare l’unicità di ogni sorriso, rispettando il volto che lo ospita; ogni piano di cura, infatti, è costruito intorno alle esigenze e alle caratteristiche del paziente. Il “Metodo Puzzilli” parte dall’analisi estetica e da un approfondito colloquio con il cliente; in seguito si procede a una scansione della bocca con uno scanner intraorale 3D e alla pianificazione dell’intervento sulla base delle immagini ricavate, dando la possibilità al paziente di scegliere la soluzione estetica che preferisce.

Per rendere l’esperienza con White Rome il più serena e soddisfacente possibile, oltre a suite interne alla clinica dotate di ogni comfort disponibili già dall’inaugurazione, prossimamente sarà attivato anche un servizio concierge interno, in grado di strutturare l’intero periodo curativo creando pacchetti e itinerari personalizzati, per rendere la permanenza dei pazienti a Roma non solo un percorso curativo, ma anche un’esperienza alla scoperta di una delle capitali più belle del mondo.

Infine, la nuova struttura ospiterà un Centro di Formazione, di prossima apertura, rivolto a tutti coloro che vogliono affinare le tecniche odontoiatriche seguendo i seminari dei migliori professionisti del settore. La struttura propone agli odontoiatri un ampio pacchetto formativo, che spazia dall’approfondimento delle tecniche più all’avanguardia nel settore estetico all’approccio pratico dei singoli casi clinici.

Ulteriori informazioni su White Rome, che si affianca ai centri dentali White Identity del Dottor Puzzilli già attivi a Roma nel quartiere Parioli, a Ostia e a Milano, sono disponibili sul sito www.whiterome.clinic.

Dottor Emanuele Puzzilli

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l’Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell’utilizzo del laser in odontoiatria presso l’Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente. La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli

