Nasce primo Bootcamp italiano dedicato ai barbieri

Formare i prossimi groomer italiani, fornire gli strumenti necessari per reinventarsi e insegnare loro a costruire il proprio brand e a espandere il proprio business. Con questi obiettivi Barberino’s, la catena che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, lancia il primo Bootcamp italiano dedicato a tutti i barbieri e agli aspiranti barbieri che vogliono entrare nel settore. Il training si terrà a Milano il 23 e il 24 maggio e sarà una vera e propria full immersion: due giorni di formazione pensati per trasmettere nuovi ed efficaci metodi di vendita e per aiutare a creare e sviluppare l’esperienza Barberino’s, oltre che per scoprire tutti i segreti dei barbieri professionisti, grazie a dimostrazioni e applicazioni pratiche. Ospitato all’interno del quartier generale Barberino’s e nei barber shop meneghini del brand, il Bootcamp punta a trasmettere il bagaglio tecnico e la tradizione dell’antica arte della barberia siciliana rivisitata in chiave innovativa, sfruttando conoscenze tramandate di generazione in generazione e unendole alle nuove tecnologie, proprio come già avviene all’interno delle 11 barberie italiane targate Barberino’s e nel nuovo barber shop inaugurato a Seoul, in Corea del Sud.

“Durante il periodo di lockdown abbiamo fatto un grande sforzo per migliorare i nostri training e, con il passare dei mesi, ci siamo resi conto di aver acquisito le capacità per formare una nuova community italiana di barbieri. Da lì è nata l’idea di creare un Bootcamp dedicato, il primo del suo genere nel nostro Paese”, spiega Michele Callegari, co-fondatore di Barberino’s. “Formazione significa reinventarsi, migliorarsi nella propria professione e, soprattutto in un periodo ricco di sfide come quello che stiamo vivendo, questo è un aspetto fondamentale. Noi di Barberino’s vogliamo fare la nostra parte e dare a chi lo desidera una nuova opportunità”, sottolinea.

Il Bootcamp verrà organizzato anche grazie all’esperienza maturata con la Barberino’s Barber School, la scuola che offre una formazione completa a tutti quei professionisti che vogliono riscoprire o migliorare le loro competenze e conoscenze pratiche del mondo delle Barberie. Il modello formativo si basa da sempre sulla grande esperienza e capacità dei Master Barbers Barberino’s, a completa disposizione degli studenti per trasmettere le migliori tecniche di rasatura, foggiatura della barba e taglio uomo accrescendo e aggiornando lo stile di ogni studente. Il Bootcamp è aperto a tutti, ma, per vivere al meglio il training, Barberino’s consiglia almeno 6 mesi di esperienza come barbiere o parrucchiere o l’aver frequentato un corso di formazione professionale. Modulo d’iscrizione, costi e maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito Barberino’s.