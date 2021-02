Natasha Stefanenko lancia nuova collezione invernale di L.A.Water, 'acqua filo conduttore'

Roma, 10 feb. (Adnkronos)

L.A. Water lancia la nuova collezione invernale con l’acqua come filo conduttore. Il marchio nato dall’intuito di stilisti Italiani, personaggi della moda e dello spettacolo, da sempre alla ricerca di connubi magici, senza tempo e senza confini, tra cui i principali ispiratori sono la modella, conduttrice e attrice Natasha Stefanenko e il marito imprenditore e stilista Luca Sabbioni, affiancati dalla Smart Trade spa, dopo le ciabattine gioiello e gli stivali ‘texani’ in gomma naturale, lancia altri tre nuovi modelli: i Luxury rain boots, anfibi in PVC accessoriati; i Rubber Rain boot, stivali in gomma ispirati al tradizionale stivale pioggia sviluppati in diverse altezze; e i Luxury mules rivisitate in stile L.A. Water, oltre alla conferma dei Luxury texan boot.

“Quando il mare diventa pioggia, i nostri rain boot scendono in campo. L’elemento acqua rimane il nostro filo conduttore”, spiegano gli ispiratori della collezione. “L’oceano diventa pioggia, è li che nascono i nostri stivali, interamente impermeabili ed idrorepellenti, adatti alle temperature più fredde, accessoriati e personalizzati”.

La collezione si sviluppa in 4 strutture: 3 nuove e una continuativa. Con il classico stivale pioggia, reinterpretato secondo i canoni LAW che vanta 2 modelli bassi: un bootie con risvolto in pelliccia nero e un beatles con calzino di neoprene e cucitura ornamentale a contrasto; oltre al modello alto, sotto al ginocchio e finta allacciatura sul davanti e altri 3 modelli alti personalizzati in diverso modo. Poi il grande successo dei texan rain boot presentati nella scorsa fw20, hanno portato a reinterpretare i modelli più venduti e proposto di nuovi. Restano i cinturini gioiello venduti separatamente da applicare al texano, per un look più glamour e scintillante.

Infine seguendo il trend di stagione, Law propone le sue mules, perfette per tutto il giorno. Fondo in sughero, battistrada in gomma e tomaia e soletta in calda lana o ecopelliccia con Logo jacquard su etichetta in tessuto. Un secondo modello total black in pelliccia nera a pelo lungo e cinturino in ecopelle nera con fibbia oro o in pelliccia multicolor dal carattere prezioso, fino ad arrivare al modello con pelliccia camouflage nei toni pop del rosa, latte e grigio e pietre o maculato con maxi borchie piramidali silver sulla tomaia ed elastico nero nel tallone.

"Sono molto felice di portare alla luce la nuova collezione invernale di L.A. Water, dopo l’”inverno” della pandemia, una rinascita, con l’acqua come filo conduttore. La moda deve anche potersi esprimere al di fuori di percorsi predefiniti per fiorire al meglio -ha spiegato Natasha Stefanenko-. I nuovi Luxury rain boots, i Rubber Rain boot, gli stivali texani rivisitati e le Luxury mules, sono duttili, versatili, antipioggia e adatti a tutte le donne che amano il fashion abbinato alla praticità”.