Nathan Never, missione ambiente

Il numero speciale contro il climate change realizzato con il ministero per la Transizione Ecologica, a luglio per la prima volta nella serie in versione 'flip book'

Un numero speciale di Nathan Never, protagonista da trent’anni della serie di fantascienza a fumetti pubblicata da Sergio Bonelli Editore, con una storia che vuole sensibilizzare i lettori sul tema dei cambiamenti climatici. Realizzato con il contributo del ministero per la Transizione Ecologica, Nathan Never n.361 Bis raddoppia l’appuntamento con l’Agente Speciale Alfa nel mese di luglio, proposto per la prima volta nella serie in versione 'flip book', con due copertine, legate a due diverse avventure. Un unico albo e non due confezionati insieme. Una scelta pensata per evitare l’uso della plastica e consegnare nelle mani dei lettori una pubblicazione realizzata con sola carta proveniente da fonti certificate.

"Abbiamo chiesto a Nathan Never (e alla Bonelli e ai suoi autori, ovviamente) se avesse voglia di aiutarci a raccontare un futuro diverso, dove i gas serra non saranno più un problema - spiega il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani - Nel corso del XX secolo noi sapiens abbiamo inflitto al Pianeta molti danni e i peggiori derivano dai cambiamenti climatici. Ma ormai conosciamo il problema e abbiamo le tecnologie per affrontarlo, un po’ come conoscere la malattia e avere la cura per debellarla. Quando parliamo di transizione ecologica parliamo di un percorso, che va compiuto in fretta, il più in fretta possibile, da quello stato di malattia alla guarigione. Ogni Nazione e ogni persona deve fare la sua parte. Ma occorre fare in fretta perché 10 anni passano in un lampo. Parafrasando un personaggio che sono sicuro sia caro ai fan di Nathan Never e non solo: occorre fare, non c’è provare. E farlo tutti insieme».

Il secondo semestre del 2021 si prospetta decisivo per il nostro Pianeta. La Pre-Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici a Milano, la prima conferenza ufficiale dei giovani sul clima Youth4Climate e la conferenza sul clima dell’Onu a Glasgow: tre importanti appuntamenti che vedono protagonista l’Italia e il ministero per la Transizione Ecologica, affiancati dall’eroe del futuro Nathan Never. L’appuntamento con Nathan Never N.361 Bis è fissato in tutte le edicole, fumetterie e su shop.sergiobonelli.it per il 6 luglio.