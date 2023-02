Se la Svezia non rispetta gli impegni in materia di lotta al terrorismo, presi con il memorandum trilaterale, firmato a Madrid insieme alla Finlandia, per la Turchia "non sarà possibile" dire sì al suo ingresso nella Nato. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non è possibile per noi dire 'sì' all'adesione della Svezia alla Nato senza questi passi".