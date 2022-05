Nato, Erdogan parla con Svezia e Finlandia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con la premier svedese Magdalena Andersson, per parlare della richiesta di Stoccolma di adesione alla Nato. Secondo quanto riferito dalla presidenza turca, Erdogan ha informato Andersson delle "preoccupazioni turche riguardanti le attività dei gruppi terroristici del Pkk, delle Ypg e di Feto in Svezia", sostenendo che un Paese candidato alla Nato "dovrebbe mettere fine al suo sostegno finanziario, politico e con le armi a tali gruppi". Continua il dialogo anche con la Finlandia. In un tweet, Sauli Niinisto parla di una "telefonata aperta e diretta".