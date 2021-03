'Ndrangheta, catturato a Barcellona Giuseppe Romeo: era in elenco latitanti più pericolosi

La polizia ha catturato a Barcellona Giuseppe Romeo, latitante inserito nella lista dei più pericolosi, originario di San Luca (Reggio Calabria). Romeo, 35 anni, è stato localizzato dall’Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola, nell’ambito di un’operazione di polizia resa possibile dalla cooperazione fornita dagli investigatori della Polizia di Stato.

La localizzazione del noto latitante è stata possibile grazie agli uomini della Squadra Mobile della questura di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato sotto l’egida della Dda di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale della Polizia Criminale nell'ambito del più ampio progetto I-Can (Interpol Coopeperation Against 'Ndrangheta) promosso dall'Italia insieme al segretariato generale dell'Oipc-Interpol di Lione.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e dello Sco, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti procuratori Simona Ferraiuolo e Alessandro Moffa, hanno fornito ai colleghi spagnoli significativi elementi sulla presenza nella penisola iberica di Giuseppe Romeo che era riuscito a sottrarsi all’esecuzione dell’operazione internazionale 'European ‘Ndrangheta Connection' eseguita il 5 dicembre 2018 da una Squadra Investigativa Comune composta da diverse forze di Polizia italiane (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) ed europee (Bka tedesco, Fiod olandese e Polizia Belga), con il coordinamento di Eurojust e di Europol.