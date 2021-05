'Ndrangheta, maxi operazione internazionale: arresti in Italia, Germania e Spagna

È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata 'Platinum-Dia' contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia romena e spagnola. Scattate inoltre numerose perquisizioni sia in Italia che all'estero e sequestrati beni per milioni di euro. Le misure di custodia cautelare (emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese e coordinata dalla Dna), in Italia e in Germania, riguardano persone ritenute affiliate alla 'ndrangheta, attive nel 'locale' di Volpiano (To).