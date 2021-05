New York, il piano del sindaco: vaccino J&J ai turisti

Bill de Blasio: ma servirà il via libera delle autorità per distribuire il vaccino ai non residenti in città

Un piano per offrire il vaccino monodose Johnson & Johnson a tutti i turisti che sceglieranno per le vacanze la Grande Mela. "Quest'estate vedremo il turismo rinascere a New York" ha detto il sindaco Bill de Blasio, annunciando il piano per il vaccino monodose ai turisti. Il sindaco democratico ha spiegato che la città intende installare delle unità mobili di vaccinazione presso tutte le principali attrazioni turistiche della città. De Blasio ha poi precisato che per essere operativo il piano dovrà prima ottenere il via libera da parte delle autorità dello Stato a distribuire il vaccino a persone non residenti a New York.