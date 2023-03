Nissan e-Power: scelto da oltre 5.000 clienti italiani

In poco più di sei mesi la tecnologia Nissan e-Power è stata scelta da oltre 5.000 clienti italiani.

Nissan e-Power rappresenta una tecnologia unica nel panorama automobilistico. Oltre 5.000 clienti italiani hanno scelto questa tipologia di alimentazione in poco più di sei mesi.

Disponibile su Qashqai e X-Trail, e-Power è un brevetto Nissan che abbina il piacere di guida tipico di una EV alla fruibilità di un motore termico che si accende solo quando è necessario, il tutto consente il massimo contenimento dei consumi, emissioni e silenziosità di marcia.

Un motore elettrico che muove la vettura e che è alimentato da un’unità termica, il brand giapponese dichiara che è possibile percorrere fino a 1.000 km con un pieno, senza alcuna necessità di una ricarica energetica esterna.

Il 50% dei clienti che hanno acquistato una Qashqai e-Power hanno scelto l’allestimento Tekna e Tekna+, le configurazioni top di gamma che si contraddistinguono per il comfort e la sicurezza, ma anche per la qualità dei materiali e per le finiture al vertice della categoria.

Per quanto concerne la X-Trail e-Power, tre clienti su quattro scelgono la versione e-4ORCE 4WD, in questo caso sono presenti due motori elettrici, uno per ogni asse e un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote.

La tecnologia e-4ORCE garantisce la massima aderenza e controllo su ogni tipologia di asfalto e condizione.

Nissan Intelligent Buy Power

Una formula di finanziamento scelta dall’80% dei clienti, una soluzione flessibile che consente di personalizzare la rata, fissando al tempo stesso il valore futuro della vettura, un vantaggio che include nel costo tre interventi di manutenzione, assistenza stradale e vettura di cortesia gratuiti.