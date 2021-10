"No green pass", deputata Cunial occupa Regione Lazio con Barillari

"Resistere per esistere. No Green Pass". La deputata Sara Cunial, con il consigliere Davide Barillari, occupa il consiglio regionale del Lazio nella giornata che segna l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sul posto di lavoro. "Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione", scrive Barillari sulla sua pagina Facebook, dove pubblica video e foto per documentare la protesta. All'esterno della regione, in base alle immagini, una dozzina di persone.