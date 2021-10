No Green pass, manifestazione Milano: 5 arresti

Manifestazione dei No Green pass a Milano, sono cinque le persone arrestate dalla polizia per resistenza aggravata durante i disordini avvenuti ieri nel corso della protesta. Si tratta di una persona di 26 anni, una di 29, due di 31 e una di 48 anni. Sei persone sono state indagate per reati diversi, tra cui resistenza pubblico ufficiale, manifestazione non preavvisata, interruzione pubblico servizio e violenza privata.