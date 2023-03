Grosso incendio oggi in un'azienda chimica di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, che produce vernici, coloranti industriali e solventi. Un'altissima colonna di fumo nero si è levata e sono state sentite delle esplosioni. Tutti in salvo gli operai. La zona è stata evacuata per precauzione e il sindaco a chiesto di tenere chiuse le finestre e i bambini in classe.