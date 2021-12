Novavax, come funziona contro variante Omicron

Dal vaccino Novavax "un'ampia reattività contro" la variante "Omicron e altre varianti circolanti" di coronavirus ottenuta "col ciclo primario a 2 dosi", e una "risposta" immunitaria "che è aumentata dopo una terza dose a 6 mesi". E' quanto emerge dai primi dati diffusi oggi dall'azienda Novavax riguardo al suo vaccino anti-Covid, approvato nei giorni scorsi dall'Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri su Omicron erano molto attesi. E l'azienda ha annunciato proprio in queste ore i dati iniziali che valutano la risposta immunitaria di NVX-CoV2373 contro la variante, nonché dati aggiuntivi dal suo studio di Fase 2 in corso e ha spiegato che questi dati dimostrano che c'è una risposta immunitaria cross-reattiva già dopo le due dosi verso Omicron e altre varianti, Delta compresa. Ma anche che gli anticorpi aumentano in maniera significativa dopo il booster.

La terza dose, si legge nella nota diffusa dall'azienda, ha prodotto un aumento delle risposte immunitarie "paragonabile o superiore" ai livelli associati alla protezione negli studi clinici di Fase 3, con un aumento di anticorpi "IgG di 9,3 volte contro Omicron e un aumento dell'inibizione di Ace2", un fattore che dà la capacità di interferire nell'interazione della proteina Spike con il recettore Ace2 che si trova sulle cellule umane, "di 19,9 volte dopo la dose di richiamo".