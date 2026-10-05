Nucleare, pubblicata la legge delega: entro un anno il nuovo quadro normativo

Il nucleare torna al centro della strategia energetica nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre, infatti, entra in vigore, dal 15 ottobre, la legge che delega il Governo a definire il nuovo quadro normativo sul nucleare sostenibile. Il provvedimento fissa principi e criteri per i decreti legislativi che dovranno essere adottati entro dodici mesi, con l’obiettivo di integrare il nucleare di nuova generazione nelle politiche di decarbonizzazione al 2050, rafforzando sicurezza e autonomia energetica. La Legge delega abbraccia l’intero ciclo di vita degli impianti: dalla ricerca e localizzazione alla costruzione, dall’esercizio alla disattivazione fino alla gestione dei rifiuti radioattivi. Spazio anche alla fusione, alle tecnologie modulari avanzate, alla produzione di idrogeno e alle applicazioni nel settore navale e marittimo. Il tema della sicurezza resta centrale con obblighi stringenti per la tutela di popolazione, lavoratori e ambiente. I futuri decreti dovranno inoltre stabilire le procedure autorizzative, i criteri di localizzazione degli impianti, le forme di consultazioni di Comuni interessati prevedendo anche possibili compensazioni per i territori coinvolti. La legge introduce, infine, garanzie finanziarie a carico degli operatori per i costi dell’intero ciclo di vita degli impianti e apre alla possibile istituzione di un’autorità indipendente per la sicurezza nucleare. Per l’attuazione sono stanziati 20 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029.

Il testo pubblicato in GU