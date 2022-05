Nuovi uffici per Birra Peroni a Roma, spazi ripensati per mettere al centro benessere persone

Questa mattina, alla presenza dell’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Monica Lucarelli, del Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, del Presidente della V Municipalità di Roma Mauro Caliste, sono stati inaugurati gli spazi rinnovati degli uffici della sede di Birra Peroni, a Roma in via Birolli 8. Lo spirito che l’azienda ha avuto nel rinnovare i propri uffici è stato quello di creare un luogo di lavoro che sapesse intercettare nel modo migliore la fase di ripartenza post emergenza, accelerando la transizione digitale ed ecologica. Con questo progetto, spiega una nota, Birra Peroni conferma l’attenzione verso una conciliazione tra esigenze lavorative e personali dei propri collaboratori, parte integrante della sua cultura aziendale, come anche la sicurezza sul lavoro considerata un valore prioritario.

“Il restyling che inauguriamo oggi punta a offrire una risposta reale ai bisogni dettati dalla rapida affermazione di nuovi modelli di lavoro. L’esperienza della pandemia Covid ci ha dimostrato quanto il cambiamento imprevisto di contesto possa influire su alcune dinamiche e contribuire ad accelerarle. La ristrutturazione dei nostri uffici vuole mettere a disposizione delle persone un luogo di incontro e confronto, aperto ed inclusivo, che interagisca con la realtà circostante e i suoi cambiamenti in maniera sostenibile”, dichiara Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni.

Il progetto è stato curato dallo studio GBPA Architects degli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva in partnership con lo studio Revalue di Cristiana Cutrona e realizzato da Tétris, società internazionale leader nella progettazione e nella costruzione di spazi in modalità design x build. Nella sua ideazione ha giocato un ruolo di primo piano il miglioramento delle performance di sostenibilità degli spazi e il benessere delle persone. Oltre a garantire un miglior comfort in termini di temperatura, qualità dell’aria, acustica ed illuminazione, gli interventi strutturali permetteranno infatti una riduzione del 45% dei consumi idrici, il risparmio del 35% su quelli energetici e l’abbattimento del 33% delle emissioni di CO2, mirando ad ottenere la certificazione Leed di livello gold. Un contributo nel raggiungimento dell’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030 in tutti i siti produttivi, indicato dal piano di sostenibilità Legacy 2030 di Birra Peroni.

L’intervento, per il quale sono stati investiti 2,2 milioni di euro, rappresenta la prima fase di un progetto ampio che si articola e si completa in due fasi successive, che riguarderanno altri due building della sede Birra Peroni. Un piano di azione che porterà alla creazione di un ecosistema lavorativo più sostenibile e interconnesso, focalizzato sulla condivisione, sulla collaborazione, sull’inclusione e sul benessere delle persone. Il rinnovo degli uffici, unito agli investimenti che in tempi recenti hanno riguardato lo stabilimento di Roma - 5,2 milioni di euro per l’implementazione della capacità produttiva e per lo sviluppo della linea no-alcol - testimoniano e confermano, anche in prospettiva futura, la centralità della sede produttiva nella strategia aziendale di Birra Peroni, e il suo ruolo all’interno del tessuto economico e lavorativo della capitale e del Lazio in generale.

Gli uffici di Roma e lo stabilimento occupano una superficie di circa 200.000 mq, impiegando oltre 350 collaboratori, e hanno una capacità produttiva media annua fino a 3 milioni di ettolitri, in grado di contribuire per oltre il 40% al valore economico diretto e indiretto generato da Birra Peroni in Italia.

“Roma è fiera di poter inaugurare questi nuovi uffici Birra Peroni. Per la città è fondamentale continuare a supportare le aziende che innovano e investono sul territorio”, ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle attività produttive e alle pari opportunità di Roma. “Voglio complimentarmi con Birra Peroni per essere una delle prime aziende italiane a ripensare alla sede e agli uffici in base alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Il modo di lavorare sta cambiando, di conseguenza dobbiamo iniziare a ripensare e a progettare nuovi spazi. Questo è un esempio di quello che dovremo fare: luoghi sempre più sostenibili e interconnessi con il territorio che li circonda” ha dichiarato Daniele Leodori, Vice presidente della Regione Lazio

“Da quando, nel 1973, gli stabilimenti della Birra Peroni sono stati inaugurati a Tor Sapienza, hanno dato lavoro a tre generazioni di dipendenti. Ad oggi, in questa sede ci sono 350 lavoratori, molti dei quali insieme alle loro famiglie vivono nel nostro territorio”, ha dichiarato Mauro Caliste, Presidente V Municipio di Roma.

Birra Peroni nata nel 1846 e simbolo del made in Italy a livello globale, è oggi parte del gruppo multinazionale Asahi Holdings,presente in 5 continenti e 90 mercati. Presente in Italia con più di 750 dipendenti, tre stabilimenti produttivi - Roma, Bari e Padova - e una Malteria, la Saplo di Pomezia, ha una produzione annuale che supera i 6 milioni di ettolitri, dei quali oltre 2 milioni vengono esportati. Birra Peroni è impegnata nella definizione di standard di eccellenza per una crescita sostenibile, il consumo responsabile di alcol, un uso consapevole delle materie prime e il rispetto delle comunità nelle quali opera. Come parte del Gruppo Asahi, Birra Peroni aderisce ai Sustainable Development Goals sanciti dall'Onu con il programma Legacy 2030 che, impegna tutte le aziende del gruppo al raggiungimento di obiettivi sfidanti in termini di carbon neutrality, sustainable sourcing, inclusion & diversity e consumo responsabile.