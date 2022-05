Immediapress/NUTRIS apre il primo stabilimento europeo per la produzione di proteine isolate di fava che utilizza una tecnologia all'avanguardia

ZAGABRIA, Croazia, 3 maggio 2022 /PRNewswire/-- NUTRIS Group ha aperto la prima fabbrica ibrida europea per la produzione di ingredienti vegetali di alta qualità a base di fagioli di fava e patate a Novi Senkovac, in Croazia. Con questo investimento del valore di 30 milioni di EURO, NUTRIS ha posizionato la Croazia come uno dei primi paesi a investire nell'industria alimentare vegetale, uno dei settori in più rapida crescita al mondo. Il mercato globale di alimenti a base vegetale dovrebbe raggiungere 77,8 miliardi di USD nel 2025.

L'investimento è una joint venture con la danese SiccaDania, una delle principali società che fornisce soluzioni ingegneristiche per il settore vegetale. Lo stabilimento utilizza tecnologie all'avanguardia che l'università di Copenaghen (UCPH) ha sviluppato per oltre un decennio e che SiccaDania e NUTRIS.tech™ hanno sperimentato e ulteriormente migliorato, dimostrandone al contempo l'applicazione in un ambiente industriale. Questo investimento fa parte di un più ampio ciclo di investimenti, che include l'espansione delle strutture esistenti fino al 2025 e la creazione del modernissimo NUTRIS.park™, uno dei principali HUB agroindustriali, entro il 2030.

"Sono orgoglioso del fatto che NUTRIS Group sia stato il primo a implementare il processo pionieristico e la tecnologia verde per la produzione di ingredienti di alta qualità dai fagioli di fava, che diventerà una fonte centrale di energia nel cibo del futuro, e il primo a costruire l'unica fabbrica ibrida europea. Lo stabilimento utilizzerà la più recente tecnologia per la produzione di ingredienti di alta qualità di origine vegetale, con particolare attenzione alle proteine. Il nuovo stabilimento è il primo passo verso la creazione del NUTRIS.park™ agroindustriale, in cui tutti i processi saranno combinati in un'unica sede, dalla produzione primaria, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione industriale. Ma sarà anche utile dal punto di vista sociale, e disporrà di strutture didattiche e sportive per tutti coloro che credono nel nostro concept nutritivo, innovativo e sostenibile," ha dichiarato Zvonimir Sedlić, Fondatore e Management Board President del NUTRIS Group.

NUTRIS.tech™ produce isolati proteici, amido e fibra da fagioli di fava e patate, e attualmente collabora con oltre 250 aziende agricole a conduzione familiare e impiega 50 esperti. Il suo obiettivo è raggiungere una capacità di produzione di 70.000 tonnellate di ingredienti di alta qualità per l'industria alimentare entro il 2025 in collaborazione con oltre un migliaio di aziende agricole a conduzione familiare, oltre a creare altri 100 nuovi posti di lavoro. Gli ingredienti di origine vegetale sono commercializzati con il marchio NutriSmart e sono di qualità superiore, adatti sia ai vegetariani che ai vegani. Sono inoltre privi di glutine, di allergeni e di gusto neutro, prodotti da materie prime provenienti da tutta l'UE. Sono destinati alle industrie alimentari nei mercati in più rapida crescita, tra cui l'UE, il Nord America e l'Asia.

NUTRIS opera secondo i principi dell'economia circolare, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e aumentare l'uso di fonti di energia sostenibili. Di conseguenza, ottiene il 100% dell'elettricità di cui ha bisogno da fonti di energia rinnovabili. Infine, l'acqua viene filtrata e riutilizzata, e il sottoprodotto dell'estrazione di proteine dai fagioli di fava viene utilizzato per fertilizzare nuovi campi.

