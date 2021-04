Objectway Nel Report Gartner Integrate Advisor-supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms To Accelerate Adoption Di Marzo 2021

- La WealthTech Suite soddisfa l'esigenza attuale di dotarsi di un advisor desktop ed è già pronta per il più ampio ecosistema digitale di domani

MILANO e LONDRA, 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Objectway è stata citata nuovamente da Gartner, società leader mondiale di ricerca e consulenza nel settore dell'information technology, nell'edizione di marzo 2021 del report Integrate Advisor-Supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Adoption[1]. Objectway è stata riconosciuta tra i fornitori di tecnologie per gli advisor per la pianificazione finanziaria, la gestione del portafoglio, gli strumenti di collaborazione con i clienti e come "all-in-one" wealth platform.

Objectway è stata inoltre inserita in due nuove categorie del report Gartner: Automated Onboarding/Customer Life Cycle Management e Proposal and Risk Tolerance Solutions.

Secondo Gartner, "L'onboarding e il life cycle management dei clienti continuano a rappresentare due ambiti sia di interesse che di difficoltà per i gestori patrimoniali. Sebbene l'automazione dell'onboarding dei clienti sia ormai da anni una priorità, il più recente sondaggio di Gartner sui consulenti finanziari indica che non sono stati compiuti molti progressi. In effetti, solo il 26% degli advisor intervistati ha dichiarato di avere a disposizione la tecnologia di onboarding automatico dei clienti e una percentuale ancora minore (14%) la sta effettivamente impiegando. Nonostante l'utilizzo sia basso, l'87% dei consulenti la ritiene efficace."

Inoltre, Gartner osserva: "Allineare le proposte di investimento con la propensione al rischio dei clienti è un imperativo. Alcuni operatori useranno anche le proprie soluzioni di pianificazione finanziaria per suggerire asset class appropriate per allinearsi agli obiettivi e combinarli con la gestione del portafoglio per proporre prodotti in linea con le esigenze dell'investitore. Quest'ultimo esempio diventerà più diffuso con la progressiva focalizzazione delle aziende dal prodotto alla consulenza olistica, man mano che la semplice asset allocation diventerà una commodity. I consulenti allineeranno la costruzione del portafoglio con molteplici obiettivi e, quindi, linee di investimento potenzialmente complesse progettate su piattaforme di gestione unificata degli account con più tipi di investimenti e account. Prima che i potenziali investitori diventino clienti, tuttavia, gli advisor devono dimostrare la validità delle soluzioni che offrono. Gli strumenti di proposta e valutazione del rischio, integrati o separati, avranno un ruolo in questo."

Objectway sta assistendo a un'accelerazione nell'adozione di strumenti digitali per l'advisor desktop, in linea con le conclusioni di Gartner, ma uno dei maggiori ostacoli all'incremento dell'efficacia dei consulenti rimane l'adozione effettiva di queste applicazioni.

"Per aumentare la produttività degli advisor e facilitare l'uso di queste soluzioni, la user experience dev'essere fluida. Ciò richiede l'integrazione di tutti i componenti desktop, flussi di lavoro automatizzati e un ecosystem partner in grado di fornire una vera trasformazione digitale con un approccio strategico," ha commentato Luigi Marciano, CEO del Gruppo Objectway.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

