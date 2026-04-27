Ok definitivo della Camera: il Decreto Sicurezza diventa Legge

Con 162 voti favorevoli e 102 contrari, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il Decreto Sicurezza. Il via libera dell’Aula è arrivato al termine di un percorso parlamentare particolarmente articolato, segnato dal voto di fiducia posto dal Governo e da un confronto parlamentare molto intenso. Nel corso degli interventi in Assemblea, uno dei principali elementi di confronto ha riguardato i tempi ritenuti particolarmente ridotti dell’esame del provvedimento, giudicati dalle forze politiche di opposizione insufficienti per un’analisi approfondita delle disposizioni contenute nel testo. Un ulteriore tema che ha suscitato attenzione è stato quello relativo alla norma che prevede incentivi economici per gli avvocati impegnati nell’assistenza legale dei soggetti coinvolti in procedure di rimpatrio volontario. Proprio in relazione alla disciplina dei rimpatri, il Governo ha annunciato l’intenzione di intervenire nuovamente sulla materia, prefigurando la predisposizione di un decreto specifico finalizzato a correggere alcune criticità emerse durante il dibattito parlamentare e nella fase applicativa. Infine, l’Aula di Montecitorio ha accolto alcuni ordini del giorno presentati su una pluralità di ambiti tematici. Tra questi figurano impegni rivolti al contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile, nonché alla istituzione di un Fondo dedicato al potenziamento delle iniziative di assistenza ai minori a rischio di devianza. Ulteriori ordini del giorno riguardano l’adozione di iniziative per un piano straordinario di assunzioni di assistenti sociali, il chiarimento delle modalità tecniche per la verifica della maggiore età nell’ambito del commercio elettronico, e il rafforzamento della sicurezza del personale del trasporto pubblico locale. Sono stati inoltre accolti impegni volti a incrementare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, nonché a promuovere l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale d’attesa dei pronto soccorso, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza per operatori sanitari e cittadini. Nel complesso, l’approvazione del Decreto Sicurezza conclude un iter parlamentare complesso e segna l’entrata in vigore di un quadro normativo che il Governo ha già annunciato di voler integrare con ulteriori interventi mirati.

La scheda del provvedimento