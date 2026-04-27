circle x black
Cerca nel sito
 

Ok definitivo della Camera: il Decreto Sicurezza diventa Legge

27 aprile 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con 162 voti favorevoli e 102 contrari, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il Decreto Sicurezza. Il via libera dell’Aula è arrivato al termine di un percorso parlamentare particolarmente articolato, segnato dal voto di fiducia posto dal Governo e da un confronto parlamentare molto intenso. Nel corso degli interventi in Assemblea, uno dei principali elementi di confronto ha riguardato i tempi ritenuti particolarmente ridotti dell’esame del provvedimento, giudicati dalle forze politiche di opposizione insufficienti per un’analisi approfondita delle disposizioni contenute nel testo. Un ulteriore tema che ha suscitato attenzione è stato quello relativo alla norma che prevede incentivi economici per gli avvocati impegnati nell’assistenza legale dei soggetti coinvolti in procedure di rimpatrio volontario. Proprio in relazione alla disciplina dei rimpatri, il Governo ha annunciato l’intenzione di intervenire nuovamente sulla materia, prefigurando la predisposizione di un decreto specifico finalizzato a correggere alcune criticità emerse durante il dibattito parlamentare e nella fase applicativa. Infine, l’Aula di Montecitorio ha accolto alcuni ordini del giorno presentati su una pluralità di ambiti tematici. Tra questi figurano impegni rivolti al contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile, nonché alla istituzione di un Fondo dedicato al potenziamento delle iniziative di assistenza ai minori a rischio di devianza. Ulteriori ordini del giorno riguardano l’adozione di iniziative per un piano straordinario di assunzioni di assistenti sociali, il chiarimento delle modalità tecniche per la verifica della maggiore età nell’ambito del commercio elettronico, e il rafforzamento della sicurezza del personale del trasporto pubblico locale. Sono stati inoltre accolti impegni volti a incrementare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, nonché a promuovere l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale d’attesa dei pronto soccorso, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza per operatori sanitari e cittadini. Nel complesso, l’approvazione del Decreto Sicurezza conclude un iter parlamentare complesso e segna l’entrata in vigore di un quadro normativo che il Governo ha già annunciato di voler integrare con ulteriori interventi mirati.

CTA

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Decreto Sicurezza Camera dei deputati Governo Forze dell'ordine Sicurezza pubblica
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza