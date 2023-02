Arrestato un 31enne che era fuggito in Belgio

Una donna di 33 anni è morta e altre due persone sono state ferite in modo grave dopo essere state accoltellate a Delft, in Olanda. Lo riporta la polizia locale spiegando che dopo l'aggressione è iniziata una caccia all'uomo che ha portato all'arresto di un 31enne che era fuggito in Belgio.