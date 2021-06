Olimpiadi, Paltrinieri ha la mononucleosi: tegola per nuoto azzurro

Gregorio Paltrinieri affetto da mononucleosi, arriva la tegola per il nuoto azzurro in prossimità delle Olimpiadi di Tokyo. Ad annunciarlo è il presidente Federnuoto Paolo Barelli che, nonostante la preoccupazione, confida nella determinazione e nelle capacità del nuotatore. "Gregorio Paltrinieri è affetto da mononucleosi seppur avverta leggeri sintomi - ha spiegato -. Conosceremo gli effetti dell'infezione giorno dopo giorno. Siamo chiaramente dispiaciuti perché l’avvicinamento alle Olimpiadi proseguiva perfettamente; ma Paltrinieri è un campione fenomenale e lotterà fino all'ultimo metro per prendersi le medaglie che sogna a Tokyo".

"Abbiamo cresciuto Gregorio al centro federale di Ostia da quando era un adolescente con le stimmate del campione. Non ha mai rinunciato a nulla e con la sua determinazione si è preso tutto. Sono fiducioso che ci riuscirà anche questa volta. L'attende una delle sfide più difficili della carriera. Come sempre lo sosterremo lungo tutto il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi", ha aggiunto Barelli.

Intanto, Paltrinieri ha ridotto inevitabilmente il carico di allenamenti svolti per lo più in recupero attivo. In via precauzionale il campione olimpico e plurimedagliato internazionale non parteciperà al trofeo Sette Colli. In accordo con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e con la Coopernuoto la situazione sarà monitorata costantemente dai medici e dallo staff tecnico federali con l'auspicio di poter riprendere quanto prima il regolare passo di allenamento.