Omicron, Oms: "Presto per dire se sottovarianti più gravi"

"Stiamo assistendo a un aumento dei casi Covid segnalati" nella regione delle Americhe e in quella africana, "guidato dalle sottovarianti di Omicron". Nello specifico, "gli scienziati sudafricani che hanno identificato Omicron alla fine dell'anno scorso, hanno ora segnalato altre 2 sottovarianti di Omicron, BA.4 e BA.5, come la ragione di un picco" registrato "nei casi in Sudafrica. È troppo presto per sapere se queste nuove sottovarianti possono causare malattie più gravi rispetto ad altre sottovarianti Omicron, ma i primi dati suggeriscono che la vaccinazione rimane protettiva contro malattie gravi e morte". A fare il punto è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il briefing con la stampa, parlando delle new entry nella famiglia della variante di Sars-CoV-2 dominante, fra cui c'è anche quella che negli Usa è additata come la responsabile dell'aumento di contagi (e dell'innalzamento del livello di allerta) a New York, BA.2.12.1.