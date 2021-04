Omofobia, da Loredana Bertè a Malika Ayane: artisti in campo per legge Zan

Da Loredana Bertè a Nina Zilli passando per Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Patty Pravo. Gli artisti scendono in campo per il Ddl Zan contro l'omofobia. E sui loro profili social mostrano una mano con la scritta 'ddl Zan'. Una vera e propria presa di posizione che ha coinvolto anche Alessandra Mussolini e Rocco Siffredi. A partecipare alla levata di scudi a favore del ddl Zan, ci sono inoltre, tra gli altri, Lodovica Comello, Enzo Miccio, Martina Colombari e la conduttrice Francesca Fialdini.