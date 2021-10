Open Arms, al via il processo con Salvini

Matteo Salvini e l’avvocato Giulia Bongiorno sono appena arrivati al Carcere Pagliarelli di Palermo per la prima l’udienza del processo Open Arms. Blindata l'aula bunker. Polizia e Carabinieri presidiano la zona attorno al bunker. Presenti anche numerosi giornalisti spagnoli arrivati per l’udienza.

Fondatore ong: "Qui per avere giustizia"

"Siamo qui per avere giustizia. assicurare un porto sicuro non è una scelta politica ma di umanità", ha detto Oscar Camps, il fondatore della ong Open Arms arrivando all’aula bunker. "Noi abbiamo rispettato le convenzioni internazionali- dice -a prescindere dalla politica le persone soccorse in mare vanno salvate".