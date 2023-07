Orfeo (Sin): "Anticorpo monoclonale sarebbe svolta contro virus sinciziale"

“Il virus respiratorio sinciziale rappresenta la principale causa di infezioni respiratorie pediatriche e la seconda causa di morte entro il primo anno di età. In Italia stiamo aspettando l’approvazione dell’anticorpo monoclonale, ora al vaglio dell’Aifa, che cambierebbe la storia naturale della malattia e che noi speriamo di utilizzare in ambito preventivo come già accade in Europa'. Così Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN ) a margine del convegno “Un cambio di paradigma nella prevenzione del Virus respiratorio sinciziale nella prima infanzia” tenutosi alla Camera dei Deputati.