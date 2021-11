Origine Covid, per intelligence Usa ancora nessuna certezza

Non ci sono informazioni sufficienti per raggiungere una conclusione definitiva

L'intelligence Usa continua a non trovare una risposta definitiva, né ad avere un'unanimità di giudizio sulle origini del Covid-19. Nell'ultimo aggiornamento del rapporto stilato dall'Office of Director of National Intelligence (Odni), l'organismo di coordinamento delle varie agenzie, si afferma che sia l'ipotesi della trasmissione del virus da animale ad essere umano che quella di una fuga di laboratorio sono entrambi plausibili. Tuttavia, non ci sono informazioni sufficienti per raggiungere una conclusione definitiva.