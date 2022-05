"Il professor Orsini come Fonzie, non potrà dire 'ho sbagliato'". E' la battuta di Gianni Cuperlo nella puntata di Cartabianca a cui prende parte anche il professor Alessandro Orsini, che prova a ribattere. Tentativo immediatamente fermato da Bianca Berlinguer e dallo stesso Cuperlo che ha chiarito poco dopo come la sua fosse solo una battuta, senza alcuna intenzione di polemizzare. In studio anche Andrea Scanzi.