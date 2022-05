OSS. EUROBET: Serie A, scudetto e retrocessione si decidono negli ultimi 90 minuti. F1, Leclerc parte favorito anche nel GP di Spagna. Conference League, la vittoria della Roma raccoglie il 73% dei pronostici

Roma, 20 maggio 2022. Sta per calare il sipario sulla Serie A 2021-2022 con i principali verdetti ancora da decidere. Per questo motivo la trentottesima giornata prevederà alcuni incontri in simultanea. Inter–Sampdoria e Sassuolo–Milan sono infatti fissate per domenica 22 maggio alle ore 18:00, con le squadre milanesi impegnate nel duello a distanza per la conquista del campionato. A San Siro l’Inter ospita la Sampdoria, tentando lo sgambetto definitivo al Milan. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 97% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad aggiudicarsi il match. I marcatori più attesi sono i nerazzurri Lautaro Martinez, Dzeko e Calhanoglu. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il3-0 ed il 3-1.

Il Milan prova a conquistare il titolo in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il 59% dei tifosi vede gli uomini di Pioli vincenti. Il 26% auspica una vittoria neroverde, mentre il pareggio è dato al 15%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l’1-3, il 2-1 e il 2-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi troviamo i milanisti Leao, Giroud e l’attaccante del Sassuolo Scamacca.

Resta da decidere la terza squadra che retrocederà nel campionato cadetto: sempre domenica, ma alle ore 21.00 saranno di scena Salernitana–Udinese e Venezia–Cagliari. Il Cagliari si gioca la sua ultima chance di restare in Serie A in laguna. Gli appassionati pronosticano una vittoria dei sardi al 91%.Il rossoblù Joao Pedro è il marcatore più quotato insieme al compagno di squadra Pavoletti e all’attaccante del Venezia Henry. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-2, lo 0-1 e il 2-1.

La Salernitana affronta l’Udinese all’Arechi: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 77% dei tifosi è convinto che saranno i padroni di casa ad aggiudicarsi l’incontro. Il 9% auspica un pareggio, mentre i friulani sono dati vincenti al 14%. Riguardo i risultati esatti più giocati l’1-0, il 2-1 e l’1-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi troviamo i campani Djuric e Verdi e il bianconero Deulofeu.

Si scaldano i motori questo fine settimana con la Formula 1, in scena domenica 22 maggio a Barcellona sul circuito del Montmelò per il Gran Premio di Spagna, sesta prova del campionato del mondo di F1 2022. Charles Leclerc, attuale leader della classifica Piloti, risulta favorito con il 44%, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dal compagno di scuderia Sainz che raccolgono rispettivamente il 38% ed il 12% delle preferenze.

Mercoledì 25 maggio si disputerà la finale della prima edizione della Uefa Conference League all'Arena Kombëtare di Tirana. La Roma di Mourinho si giocherà la vittoria del trofeo contro il Feyenoord. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, i giallorossi risultano favoriti con il 73% delle preferenze. Gli olandesi raccolgono il 12%, mentre il 15% degli appassionati crede che l’incontro terminerà in parità ai tempi regolamentari.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

