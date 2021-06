Osserv. terziario Manageritalia, livelli pre-pandemia lontani per attività professionali

Una prospettiva non particolarmente rosea post Covid riguarda il settore delle attività professionali. La ripresa del settore ha iniziato a perdere slancio dopo una forte performance nella seconda metà dello scorso anno, ma è difficile ipotizzare un ritorno ai livelli pre-pandemici nel prossimo futuro. Emerge dall’incontro di oggi che ha visto il lancio dell’Osservatorio del terziario Manageritalia con un rapporto sviluppato in collaborazione con Oxford Economics (L’evoluzione del settore dei servizi in Italia dal 2010) e Bcf (L’impatto del Covid sui settori del terziario).