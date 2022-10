Save The Children lancia un SOS per il Pakistan dove più di 3,4 milioni di bambini soffrono la fame e rischiano la malnutrizione. In aumento il lavoro minorile e i matrimoni precoci, genitori costretti per disperazione a mandare i figli a lavorare o a chiedere l'elemosina. L'appello ai Paesi: "Non c'è più tempo".