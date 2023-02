Usa, abbattuto il pallone spia cinese

Le forze militari degli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese al largo delle coste orientali, nelle acque dell'Oceano Atlantico che bagnano Nord e Sud Carolina. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione del presidente Joe Biden. L'operazione è scattata dopo il via libera della Casa Bianca. L'abbattimento è avvenuto quando il 'balloon' ha iniziato a sorvolare l'Oceano Atlantico: sono scomparsi i rischi relativi ai danni che i rottami avrebbero provocato in caso di abbattimento su zone abitate. Subito dopo l'abbattimento, sono iniziate le operazioni per il recupero dei resti del pallone.

Nelle ultime ore, i media americani avevano fatto riferimento ad un piano per abbattere il pallone, destinato a sorvolare l'Oceano Atlantico dopo aver violato lo spazio aereo americano. In precedenza il presidente Biden, ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se avrebbe dato l'ordine di abbattere il pallone, aveva risposto semplicemente: "Ce ne occuperemo".

La Federal Aviation Administration nelle ultime ore aveva ordinato la chiusura dello spazio aereo in alcune aree del Nord Carolina e del Sud Carolina. Sono state bloccate le attività in tre aeroporti - quello di Charleston, Myrtle Beach e Wilmington - per motivi legali alla "difesa dello spazio aereo nazionale".

"Il pallone sta volando ad oltre 18mila piedi di altezza. Non cercate di sparargli! I proiettili dei vostri fucili non possono raggiungerlo", ha twittato l'ufficio dello sceriffo della contea di York, nel Sud Carolina, per scongiurare gesti sconsiderati da qualche entusiasta cittadino contro il pallone spia. "Sì, ci sono notizie che il pallone sta sorvolando la nostra aerea: siate responsabili, quello che va in alto poi scende, compresi i proiettili".