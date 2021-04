Messa di Pasqua 2021, in chiesa con l'autocertificazione

Con l'Italia in zona rossa, in base ai divieti e alle regole i fedeli dovranno andare rigorosamente vicino a casa

Italia zona rossa per Pasqua, a messa con l'autocertificazione. In base ai divieti e alle regole previste per limitare la circolazione del Coronavirus, i fedeli che prenderanno parte alle Veglie pasquali e alla celebrazione della domenica di Pasqua dovranno ricordare di portare l’autocertificazione. In chiesa, rigorosamente vicino a casa.

Le Veglie poi, nel rispetto del coprifuoco che scatterà alle 22, verranno anticipate. Lunedì, in occasione del Regina Coeli, il Pontefice guiderà la preghiera dalla Biblioteca Apostolica.