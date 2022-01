Passaro (Ioapro) estraneo a fatti 9 ottobre Cgil, ritirata richiesta misure prevenzione

Questa mattina, come apprende l'Adnkronos, è stata ritirata dal Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna l'istanza di richiesta delle misure di prevenzione - sorveglianza con obbligo di soggiorno - nei confronti di Biagio Passaro, il ristoratore leader del movimento Ioapro, indagato tra gli altri insieme ai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, in relazione ai fatti del 9 ottobre scorso e all'assalto della sede romana della Cgil. "Un successo assoluto, l'accusa ritira l'accusa riconoscendo la totale estraneità ai fatti del mio assistito - commenta all'Adnkronos l'avvocato Nicola Trisciuoglio - Ora faremo istanza di archiviazione dopo lo stralcio ottenuto delle posizioni di Passaro alla Procura di Roma".

"Stamattina in Tribunale è stato bello, sono quasi commosso. Addirittura anche il pm ha chiesto la revoca delle misure restrittive: sorveglianza speciale per un anno con il divieto di uscire dal comune, un incubo per me, con il mio lavoro". Biagio Passaro, il ristoratore leader del movimento Ioapro indagato insieme tra gli altri ai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i fatti del 9 ottobre scorso e l'assalto alla sede romana della Cgil, commenta così all'Adnkronos il successo ottenuto questa mattina in tribunale a Bologna.

"Ora un pensiero è per chi è in carcere - dice - Sono dispiaciuto per tutte le persone recluse, soprattutto in un istituto penitenziario come Poggioreale dove io stesso ho vissuto 18 giorni, non pochi per una persona che non pensava minimamente di aver commesso reato". Lui, in piazza contro il green pass, delle sanzioni stabilite dal Governo nel nuovo decreto Covid per gli over 50 non vaccinati dice: "La multa di 100 euro una tantum è l'ennesima pagliacciata di questo governo che non è riuscito a far vaccinare le persone con il super green pass. Uno strumento che anzi è stato un fallimento totale che si aggiunge agli altri. E lo dico da vaccinato, con terza dose fatta".

(di Silvia Mancinelli)