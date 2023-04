Pasticceria Caffetteria Da Paolo, tradizione e innovazione si uniscono nell’arte dolciaria

Aperta nel 1987 da Paolo De Rosa, l’attività continua ora insieme alla figlia Monica che si è formata dai migliori pasticceri italiani. Ingredienti freschissimi, artigianalità e creatività sono la chiave del successo della caffetteria di Tropea

Tropea, 18 aprile 2023. Studiare, formarsi e specializzarsi nell’arte dolciaria dai migliori pasticceri d’Italia, lavorare nelle più famose pasticcerie e poi tornare nel proprio paese d’origine per mettere a disposizione la propria passione e le proprie conoscenze e riattivare lo storico locale di famiglia. E' quanto ha fatto Monica De Rosa che ha riaperto la Caffetteria Pasticceria Da Paolo, punto di riferimento di Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

"La nostra è una storia di famiglia – spiega Monica De Rosa – hanno cominciato mia mamma e mio papà nel 1987 e ora anche mio fratello e mia cognata lavorano qui. Io ho deciso di approfondire le mie conoscenze e affinare le mie capacità seguendo master e lavorando nelle pasticcerie di Iginio Massari a Brescia, di Gino Fabbri a Bologna, la Martesana e Marchesi 1824 a Milano; insomma i migliori Maestri pasticceri. E poi ho deciso di tornare a Tropea e riaprire la caffetteria affiancandomi al primo vero Maestro che ho avuto, mio padre Paolo, dal quale ancora ogni giorno imparo segreti e soprattutto la passione infinita per l'arte bianca".

La Caffetteria Da Paolo è specializzata da sempre in pasticceria napoletana: sfogliatelle ricce e frolle, aragostine, zeppole di San Giuseppe, struffoli e pastiere sono i principali dolci della tradizione campana che nascono dalle abili mani di Paolo e Monica. Ma il bancone del locale è un tripudio giornaliero di bignè, brioche, mignon, monoporzioni, torte creative e decorate per festeggiare ogni occasione o ricorrenza. Tutto è creato in maniera artigianale, con ingredienti di prima qualità e a chilometro 0. "Utilizziamo solo prodotti freschissimi – osserva Monica De Rosa – e del territorio. Stando anche attenti alle intolleranze che sono sempre più diffuse. I nostri clienti, molti dei quali ci seguono dall'inizio dell'attività, apprezzano proprio la genuinità dei dolci, la creatività e anche lo sforzo di accontentare tutte le esigenze, anche quelle più particolari".

