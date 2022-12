Pd, sondaggista Noto: "Derby Schlein-Bonaccini? Paragonabile a quello tra Bersani e Franceschini"

"Ancora è troppo presto per le rilevazioni perché entrambi i candidati sono forti"

Sulla corsa Elly Schlein-Stefano Bonaccini per la leadership del Pd "ancora è troppo presto per le rilevazioni. Perché entrambi i candidati sono molto forti, quindi a differenza delle trascorse primarie è più difficile fare previsioni". Tra l'altro "si voterà prima nei circoli, poi a febbraio voterà la popolazione". Lo dice all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto che aggiunge: "La contesa Schlein-Bonaccini dal punto di vista dei profili è solo paragonabile a quella tra Bersani e Franceschini, in cui nel 2009 vinse Bersani".