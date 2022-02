Pechino 2022, curling: Italia medaglia d'oro

Italia medaglia d'oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno trionfato nel doppio misto ai Giochi invernali sconfiggendo in finale la Norvegia per 8-5.

La coppia azzurra ha iniziato la finale in salita, chiudendo il primo end in svantaggio 0-2. Nella seconda frazione è arrivato il pareggio (2-2) prima del sorpasso che ha caratterizzato il terzo end (3-2) e del successivo allungo (6-2) firmato da una grande giocata di Costantini.

La Norvegia ha accorciato le distanze nel quinto end (6-3), ma la coppia azzurra ha risposto (7-3). Nella penultima frazione, assalto norvegese che ha fruttato 2 punti (7-5), in attesa dell'end decisivo. Un errore di Mosaner ha alimentato le speranze degli avversari degli azzurri: la Norvegia ha provato a sfruttare la chance, l'Italia ha resistito fino all'ultima stone (8-5). Trionfo azzurro, medaglia d'oro al termine di una cavalcata con 11 vittorie in altrettanti match.

"E' un sogno che diventa realtà: 11 vittorie, abbiamo dato il nostro meglio lottando fino alla fine e questa medaglia ce la siamo meritata", hanno detto i due atleti alla Rai.

"E' una bella medaglia, pesante. Alla mia prima olimpiade. Ho sognato per tanti anni questo momento ed ora l'ho realizzato, è indescrivibile -ha proseguito Constantini-. Sono molto fiera di me ma il nostro è un lavoro di squadra, è stato veramente un grande equilibrio".

"11 vittorie e 0 sconfitte vuol dire che ce la siamo meritata, siamo stati la squadra migliore alla fine senza rubare nulla", ha detto Mosaner.

"E' un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs", ha detto il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, paragonando l'exploit odierno al trionfo olimpico di Marcell Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020.

"Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l'orgoglio d'Italia. Non avete vinto le Olimpiadi, le avete stravinte! Guidati da una grande Violetta Caldart, siete stati formidabili nella vostra semplicità: intesa, solidità e affiatamento dovrebbero essere prese ad esempio dall'intero Paese. I vostri sorrisi e la vostra serenità sono stati il più bel messaggio per chi vi ha seguito da casa. Oggi voi rappresentate l’immagine che tutti noi sogniamo dell’Italia", ha aggiunto il n.1 del Coni.

"Complimenti alla Federazione e al Presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili. Un grande abbraccio anche a Federico Pellegrino che non tradisce mai e si è confermato un vero leader della sua disciplina. Il suo argento è l'ennesima conferma che vincere ai Giochi non è assolutamente facile. Siamo a sette medaglie in sei sport differenti. Poliedrici come sempre e come quasi nessun altro. Aspettatemi che presto tornerò in mezzo a voi. Viva lo sport, viva l'Italia!”, ha concluso Malagò.

"Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati grandissimi, undici vittorie su undici è un risultato storico, mai visto niente del genere, questo è un miracolo", ha detto all'Adnkronos il presidente della Fisg, Andrea Gios. "E' stata una gara straordinaria, adesso andiamo a goderci il maschile: anche lì faranno benissimo, con loro c'è Amos...". La finale è rimasta in bilico fino alla fine: "Sì, una partita così difficile non era scontato vincerla -ha sottolineato Gios-. I norvegesi sono bravissimi ma i nostri hanno pensato a divertirsi, in tranquillità".

La giornata ha regalato un'altra medaglia all'Italia. Nello sci di fondo, Federico Pellegrino ha conquistato l'argento nella Sprint maschile TL.