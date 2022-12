"I segni vitali sono stabili, è cosciente e senza nuove complicazioni". Questo quanto ha dichiarato l'ospedale Albert Einstein in un comunicato sulle condizioni di salute di Pelé, tre volte vincitore della Coppa del Mondo, sta anche combattendo il cancro ed è sottoposto a chemioterapia. 'O Rei' deve però restare ancora in ospedale per curare un'infezione respiratoria aggravata dal Covid-19.