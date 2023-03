Pensioni Francia, nuove proteste: rinviata visita di re Carlo III

La decisione è stata presa dopo una telefonata tra il presidente Macron e il monarca in seguito all'annuncio di una nuova mobilitazione dei sindacati

Rinviata la visita in Francia di re Carlo III, in programma dal 26 al 29 marzo. Lo rende noto l'Eliseo spiegando che la decisione è stata presa in seguito all'annuncio, da parte dei sindacati, di una nuova giornata di manifestazione nazionale il prossimo 28 marzo contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. La decisione di rinviare la visita di re Carlo ''è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica (Macron, ndr) e il re questa mattina''.

Il rinvio è stato quindi concordato ''per poter accogliere sua Maestà re Carlo III nelle condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia'', recita la nota dell'Eliseo.