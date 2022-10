Pensioni, Salvini: "Impegno è superare legge Fornero"

In Manovra "c'è assolutamente spazio per farlo"

"L'impegno è a superare la legge Fornero e questo vogliamo fare" e in questa Manovra "c'è assolutamente spazio" per farlo. "Poi, ci sono 5 anni davanti ma l’importante è cominciare bene". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini uscendo dal vertice della Lega sui temi economici, a Roma.

INPS - Sul tema delle pensioni si è espresso oggi l presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Lasciamo tempo al Governo di vedere i dossier", ha detto a Napoli per la presentazione del XXI Rapporto annuale dell'Istituto nel complesso universitario della Federico II di Monte Sant'Angelo.

CONFINDUSTRIA - "Per non scassare i conti dell’Inps, si parla di provvedimenti con una riduzione delle entrate della soglia della pensione. Stiamo creando i prodromi per futuri poveri", ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea generale di Federchimica.

"Daremo anche un nostro contributo se si vorrà parlare di prepensionamenti, siamo disponibili a parlarne, ma non delle configurazioni che ci sono oggi, che hanno già dimostrato che non funzionano, se ci viene detto che servono per l’impiego giovanile", ha detto Bonomi, ricordando che "ci avevano detto che per ognuno che pensionavamo con quota 100, se ne assumevano 4. Stando ai dati Istat sono 0,4%. Non c’è stato neanche l’effetto sostitutivo". "Negli ultimi 11 anni il nostro debito pubblico è passato da 1.900 miliardi a quasi 2.800 miliardi. Abbiamo raddoppiato la spesa sociale e il numero dei poveri. Forse sulle politiche sociali qualche riflessione andrebbe fatta", ha concluso il presidente di Confindustria.