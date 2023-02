Per lo zoo di Kiev è una sfida tenere al caldo Tony

Tony il gorilla odia il freddo e per i suoi guardiani allo zoo di Kiev è una sfida costante tenerlo al caldo, a causa delle interruzioni di corrente dovute alla guerra. Le temperature di circa 0°C di giorno e di -10°C di notte sono decisamente troppo fredde per il gorilla. I primati, infatti, diventano meno attivi e smettono di mangiare quando non c'è luce. Come soluzione temporanea, sono state installate luci a batteria. Mentre un aiuto arriva dalla Germania, dove lo zoo di Berlino ha raccolto 400.000 euro per donare allo zoo di Kiev dei generatori.