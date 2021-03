Per un 8 marzo diffuso: ecco gli appuntamenti dell’Università di Milano-Bicocca

(Milano, 4 marzo 2021)

Università di Milano-Bicocca 8, 10 e 12 marzo 2021

Eventi in streaming

Come è cambiata la vita delle donne con la pandemia? Oggi, nel 2021, resistono ancora le discriminazioni contro le donne nelle carriere pubbliche? Se ne discuterà all’Università di Milano-Bicocca, a partire da lunedì 8 marzo 2021.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è previsto un ricco programma di eventi che affronterà molteplici temi, tra i quali: donne e pandemia, lavoro di cura, donne e discriminazioni, giustizia ed equità di genere.

Ad inaugurare entrambi gli appuntamenti di lunedì 8 marzo ci sarà la Rettrice dell’Ateneo Giovanna Iannantuoni.

Il programma prenderà il via con una tavola rotonda (ore 9.30-11.30) che metterà al centro del dibattito l’impatto del Covid-19 sui corsi di vita femminili, affrontando in particolare le questioni dell’importanza del lavoro di cura e del ruolo delle donne nel fronteggiare la crisi pandemica.

Si riprenderà nel pomeriggio (ore 14-00-16.00) con una riflessione sulle discriminazioni a partire dalla ricorrenza del sessantesimo anniversario della sentenza della Corte Costituzionale che ha eliminato le discriminazioni contro le donne nelle principali carriere pubbliche.

Il 10 marzo (ore 17.30-19.00) voci e prospettive femministe si incontreranno per un confronto attorno a dimensioni cruciali: salute, precarietà e sessualità.

Chiuderà la settimana il secondo webinar del ciclo “Dialoghi sul Genere-Seminari di Ricerca ABCD” (12 marzo ore 14.00-16.00) che discuterà i progetti e le attività di ricerca, interdisciplinari e internazionali, su tematiche di genere che vedono protagonisti le/i docenti e ricercatrici/tori dell’Università di Milano-Bicocca.

La settimana di eventi “Per un 8 marzo diffuso 2021” è frutto di collaborazioni e sinergie tra diverse realtà, interne ed esterne all’Ateneo: ABCD-Centro interdipartimentale per gli Studi di genere (https://abcd.unimib.it/), la Biblioteca di Ateneo, il CUG-Centro Unico di Garanzia, il Centro di ricerca ADV-Against Domestic Violence, il Centro interuniversitario “Culture di Genere”, la Fondazione Elvira Badaracco e la Rete per la parità.

Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca

ufficio.stampa@unimib.it