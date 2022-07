Perché le recensioni degli utenti sono così importanti nel panorama dell'e-commerce di oggi

Milano, 25/07/2022 - Nell'attuale panorama dell'e-commerce, le opinioni e le percezioni degli utenti hanno acquisito un'importanza inestimabile.

Ciò avviene a causa di una riforma della cultura del consumo, in cui si richiedono migliori user experience, maggiore sicurezza e conoscenza dei negozi dove si effettuano gli acquisti online.

Per questo motivo l'implementazione delle recensioni sia su piattaforme di e-commerce che su Google è diventata una strategia ampiamente utilizzata.

Le aziende dovrebbero offrire uno spazio per le recensioni sul proprio sito web tramite un profilo Google locale. Pertanto, saranno gli stessi consumatori a valutare i prodotti e i servizi offerti.

Sulla base dell'importanza di questa nuova tendenza, CBDMania, un e-commerce italiano specializzato nella vendita di cannabis light e prodotti CBD, si è affidata ad un innovativo sistema di recensioni, Veryfeedback, per assicurare trasparenza, responsabilità e fiducia.

Perché mettere in risalto le recensioni dei clienti

Le recensioni dei clienti sono una strategia chiave per aumentare i tassi di conversione.

La possibilità di lasciare commenti o valutazioni sui prodotti o servizi offerti da una pagina non è una novità.

Piuttosto, sono sistemi ampiamente utilizzati nei grandi mercati come quello della cannabis light e non solo, nel web in generale, ormai indispensabili per avere un confronto reale con le esperienze degli utenti che hanno già acquistato, diventando così uno strumento di cui non farne più a meno per qualsiasi attività, piccola o grande che sia.

Secondo un’analisi effettuata da CBDmania sull'importanza delle recensioni dei clienti, avere solo 5 opinioni positive su un prodotto aumenta la probabilità di acquistarlo del 270%.

Questo perché le buone recensioni dei consumatori aiutano ad aumentare la credibilità nei potenziali acquirenti: la mancanza di fiducia, infatti, è uno dei maggiori problemi per le aziende digitali e non solo.

Un'arma a doppio taglio per la reputazione del sito web

Così come le recensioni possono essere un fattore chiave per costruire una buona reputazione per un sito web e connettersi con i clienti, possono anche avere l'effetto opposto.

Le recensioni negative possono influenzare la reputazione di un negozio al punto da dissuadere i potenziali clienti dall'acquistare, senza nemmeno dargli una possibilità.

Per questo è importante prendere in considerazione diverse strategie per gestire la reputazione di un negozio online.

Ciò che conta, per ogni sito web, è di creare un ecosistema di trasparenza nella sezione delle recensioni, che invita i consumatori a esprimere le proprie opinioni in modo del tutto naturale.

D'altronde, se consideriamo l'uso delle recensioni, possiamo ricordare le diverse polemiche negli ultimi anni a causa della loro manipolazione, come il caso dei 600 venditori bloccati da Amazon.

Cosa vogliono gli acquirenti: recensioni reali e descrittive

Cos'è una buona recensione? Potrebbe sorprendere, ma un feedback positivo non sono solo le cinque stelle o l'utilizzo di parole come "fantastico", "meraviglioso", "ha cambiato la mia vita", ecc. Questi commenti sono positivi, a meno che non siano falsi.

Tecnicamente definite come “astroturfing” le recensioni false, mirate ad aumentare il punteggio complessivo, possono portare effetti positivi o negativi, e clienti sempre più esperti, spesso, riescono a distinguere una recensione vera da una falsa, oppure potrebbero ricercare una revisione più equilibrata e dettagliata.

Quindi, poiché la sezione delle recensioni diventa lo spazio in cui competere per le vendite, i feedback positivi riflettono l'esperienza dei clienti che hanno acquistato un prodotto o un servizio è devono essere caratterizzati da due fattori chiave fondamentali: l’autenticità e la descrittività.

Queste motivazioni hanno portato grandi brand ad utilizzare piattaforme di recensioni come Veryfeedback, che grazie alla sua struttura di dati condivisa e “immutabile”, facilita il processo di registrazione delle recensioni garantendo la massima trasparenza e veridicità nei commenti.

CBDmania è leader italiano nel settore della canapa certificata e legale (CBD), proponendo prodotti di alta qualità e sostenibilità. L’azienda ha anche una mission educativa nei confronti del tema della legalizzazione della cannabis, per agevolare un mercato che sia del tutto legale e sicuro per i consumatori.

