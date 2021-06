Piacenza, resta impigliata con i capelli in impianto irrigazione: grave 26enne

Grave infortunio questa mattina per una ragazza di 26 anni in un'azienda agricola di Boscone Cusani, nel comune di Calendasco (Piacenza). La ragazza, secondo quanto riportato dal sito on line 'Il Piacenza', è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.

Secondo una prima ricostruzione la 26enne sarebbe rimasta impigliata per i capelli nel meccanismo di una pompa per l'estrazione dell'acqua di irrigazione da un pozzo, sbattendo la testa violentemente. Sul caso indagano i carabinieri.