Piano UE per la mobilità militare, intervento del Gen. Amadio in Commissione del Senato

Sul tema della mobilità militare nell’Unione europea, il Gen. Liberato Amadio ha svolto un’audizione in Commissione Affari esteri del Senato. Nel corso del suo intervento, il Generale ha riferito prima di tutto che la proposta di regolamento prevede la creazione entro fine 2027 dell’European Military Mobility Area, rappresenta uno dei pilastri del Libro Bianco per la difesa europea e della roadmap 2030 ed ha come obiettivo rafforzare prontezza, deterrenza e capacità di risposta alle crisi. Secondo il Gen. Amadio il problema di base non è la carenza di mezzi, ma la frammentazione normativa, infrastrutturale e burocratica che influenza i transiti transfrontalieri. Criticità che possono essere superate con l’adozione di standard comuni senza precludere le capacità decisionali nazionali. Proseguendo, il Generale ha riportato che nel nostro Paese, l’adesione al Piano è avvenuta con un approccio interministeriale coinvolgendo Difesa, Esteri, Interno, Economia, Infrastrutture. In questo senso, ad esempio, sono state digitalizzate le autorizzazioni al transito con riduzione dei tempi, in caso di emergenze, da alcuni giorni a poche ore. Inoltre, è stata istituita la figura del Coordinatore nazionale per il trasporto militare transfrontaliero come unico punto di contatto. “Nel complesso, la mobilità militare europea rafforza l’interoperabilità, la cooperazione con la NATO, la credibilità delle deterrenza, diventando un fattore chiave della sicurezza europea”, ha concluso il Gen. Amadio. In sede di discussione alcuni Senatori hanno posto delle domande, tra le quali: se è già stata avviata la mappatura delle infrastrutture, se il Ponte sullo stretto di Messina può essere compreso tra i progetti connessi alla mobilità militare, quali siano le tempistiche previste per la discussione del Piano in Parlamento. In sede di replica, il Gen. Amadio ha dichiarato che la discussione del provvedimento in Parlamento è prevista entro giugno, che sono stati mappati gli hotspot principali, che il Ponte è stato inserito nella rete TEN-T e quindi considerato strategico ma anche critico dal punto di vista civile e militare.

