Piemonte protagonista a Singapore con l'asta mondiale del tartufo

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presente a Singapore in occasione del collegamento internazionale con l’asta mondiale del tartufo bianco d’alba ha effettuato due giorni di incontri con le autorità locali, tra cui il Ministro del lavoro con delega a commercio e industria, Tan See Leng, il Presidente della Singapore Food Agency, Lim Chuan Poh, e i vertici di Enterprise Singapore.

Il Presidente ha potuto presentare le opportunità del Piemonte in un racconto della Regione a 360 gradi: dall’automotive all’aerospazio, dalle nuove tecnologie food all’idrogeno. “Il Piemonte- ha spiegato il Presidente Cirio ai suoi interlocutori- oggi rappresenta la regione pilota per le politiche dell idrogeno del governo italiano, grazie alla sua forza d’innovazione legata al Politecnico e alla capacitá di applicare immediatamente nelle reti idustriali queste nuove forme di energia pulita”.

Un interesse per Singapore e il Sud Est asiatico, quello del Piemonte, che è cresciuto costantemente negli ultimi anni, di pari passo con l’aumentata attenzione che l’Italia dedica a questa parte del mondo sempre piu’s trategica. Numerose sono infatti le iniziative organizzate dalla Regione Piemonte, che grazie alla sua naturale vocazione all internazionalizzazione, vuole offrire alle aziende piemontesi gli strumenti necessari per esplorare con maggiore consapevolezza il mercato di Singapore, e da qui un’area di 600 milioni di consumatori.

La visita del Presidente si è aperta con la XXIII edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba. L’evento è coinciso con l’inaugurazione dell’edizione di Singapore della Settimana della cucina italiana nel mondo, che si celebrerà per le prossime due settimane con oltre trenta iniziative, tra cui una di divulgazione scientifica sull’obesità infantile in collaborazione con la National University di Singapore e la Clinica Pediatrica Gaslini di Genova.

Lunedì si sono susseguiti gli incontri istituzionali. Il Presidente ha avuto un colloquio con i vertici di Enterprise Singapore, nel corso del quale sono state discusse le prossime collaborazioni. In particolare, una missione di aziende di Singapore in Piemonte per conoscere le opportunità nei settori del Piano Verde-Green Plan promosso da Singapore.

“Portare qui, grazie al Piemonte, questa immagine innovativa dell’Italia, che ci permette di esplorare nuove collaborazioni con Singapore, significa essere protagonisti in una vetrina che é visibile in tutto il sud est asiatico" ha commentato l’Ambasciatore Vattani. Il successivo evento organizzato nella Residenza dell’Ambasciatore “Discover Piedmont excellencies” ha permesso uno scambio sulle possibili iniziative comuni con il Ministro del lavoro con delega a commercio e industria Tan See Leng, il Presidente della Singapore Food Agency Lim Chuan Poh e qualificati esponenti del mondo economico italiano e di Singapore.

Nel pomeriggio il Presidente si è potuto confrontare con la comunità scientifica ed imprenditoriale presente a Singapore. Durante la visita ai laboratori presso la National University Singapore, il Prof Massimo Alioto ha spiegato il progetto congiunto con l’Univesrita’ di Torino di intefacce scalabili e a bassa potenza per Internet of Things.

Il successivo incontro con il sistema Italia a Singapore, rappresentato dalla Camera di Commercio europea, la Camera di Commercio italiana, l’ICE, la Banca d’Italia, ha consentito al Presidente di fare il punto sulle attivita’ che la Regione Piemonte, accompagnata dall’Ambasciata e da tutti gli attori del Sistema paese presenti a Singapore, potranno sostenere per favorire l’internazionalizzaione delle aziende piemontesi in quest’area, in continuità con quanto la Regione sta già facendo per promuovere i settori di punta della Regione.

La visita si è conclusa con un incontro con operatori turistici Singaporiani per l’organizzazione di pacchetti turistici tematici dedicati alle eccellenze piemontesi. L’incontro è avvenuto a margine dell’evento all’evento “Italian Wine pairing dinner” organizzato presso il Cricket Club, storico e prestigioso club nel cuore di Singapore.