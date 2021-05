Pieraccioni ricorda la 23enne morta in fabbrica: "Comparsa in un mio film"

Un incidente ieri in fabbrica e la vita di Luana D'Orazio, 23enne rimasta intrappolata in un macchinario nell'azienda tessile dove lavorava, si spezza. Oggi arriva il ricordo di Leonardo Pieraccioni, che con la giovanissima mamma aveva lavorato qualche anno fa. "L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa - si legge nella dichiarazione di Pieraccioni riportata da Che tempo che fa -. Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa. È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Per quanto possa servire, mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia", conclude Pieraccioni. Il ricordo del regista toscano è accompagnato da una delle foto scattate sul set dalla giovane e pubblicate nell'account Instagram nel 2018.

“L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. Il ricordo di quella scena di una festa... Pubblicato da Che tempo che fa su Martedì 4 maggio 2021