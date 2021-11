Come ha influito la pandemia sull’equilibrio tra domanda e offerta nell’ambito del mercato del lavoro? Pietro Brunetti, HR Director Arriva Italia, ha esposto il suo punto di vista nel corso della prima giornata del Forum Risorse Umane 2021: “La pandemia ha cambiato il modo di vedere il lavoro, sia dal punto di vista delle aziende che dal punto di vista delle persone, ma non ci ha presi alla sprovvista. Già prima della pandemia applicavamo lo smart working per 4 giorni al mese, ma ora ci stiamo rendendo conto che le persone vogliono una flessibilità ancora maggiore e su questo dobbiamo lavorare”.