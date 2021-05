Pirelli produce il primo pneumatico al mondo certificato FSC

Pirelli è la prima azienda al mondo a produrre una linea di pneumatici certificata FSC (Forest Stewardship Council). Progettati per la nuova BMW X5 xDrive45e plug-in Hybrid questi prodotti contengono gomma naturale e rayon certificati FSC e rappresentano un nuovo traguardo verso una produzione sempre più sostenibile. La certificazione di gestione forestale FSC conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica.

Il pneumatico Pirelli P Zero destinato alla nuova X5 XDrive45e PHEV viene fornito nelle misure 275/35 R22 nell’anteriore e 315/30 R22 nel posteriore. Per soddisfare le richieste prestazionali della Casa tedesca per il modello, oltre a contribuire alla vocazione green della motorizzazione ibrida questo pneumatico è stato sviluppato da Pirelli secondo la strategia Perfect Fit. Alla sostenibilità ambientale del pneumatico, che sarà prodotto esclusivamente nella fabbrica di Rome (Georgia, USA), contribuisce anche la bassa resistenza al rotolamento (valore A dell’etichetta europea), che consente di limitare i consumi di carburante e le relative emissioni. A questo si aggiunge una bassa emissione di rumore con altrettanti benefici ambientali.